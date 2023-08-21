Become an informed leader: join the Candidates' Training Workshop
IVP FILE PHOTO / IMAGE COURTESY COLAB

IMPERIAL – The Coalition of Labor, Agriculture and Business (COLAB) is pleased to partner with the Imperial County Registrar of Voters to host a Candidates’ Training Workshop on Saturday, August 26.

According to a COLAB press release, "this informative workshop is a tool for individuals who are interested in seeking an elected office in Imperial County" and it is "designed to equip attendees with the essential skills and knowledge needed to embark on a successful campaign for an elected office."

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