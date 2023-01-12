Board of Supervisors meeting highlights
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Imperial County District 4 Supervisor Ryan Kelley was named the 2023 Chair of the Board during the regular meeting of the Imperial County Board of Supervisors on Tuesday, January 10, in El Centro.

 MARCIE LANDEROS PHOTO

IMPERIAL COUNTY – On Tuesday, January 10 the Imperial County Board of Supervisors held its regular meeting. A press release from ICBOS details the highlights of the meeting.

According to the press release, the board conducted a reorganization and unanimously elected District 4 Supervisor Ryan Kelley as the Chairman of the Board, as well as District 2 Supervisor Luis A. Plancarte as Vice-Chair.

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