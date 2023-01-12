Board of Supervisors meeting highlights

IMPERIAL COUNTY – On Tuesday, January 10 the Imperial County Board of Supervisors held its regular meeting. A press release from ICBOS details the highlights of the meeting.
According to the press release, the board conducted a reorganization and unanimously elected District 4 Supervisor Ryan Kelley as the Chairman of the Board, as well as District 2 Supervisor Luis A. Plancarte as Vice-Chair.
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