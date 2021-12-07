Brawley adds its own flourish to the Christmas season

BRAWLEY – This city will have its very own special community Christmas event this week with its inaugural Santa’s Local Workshop.
The event will be held Thursday from 5 to 9 p.m. on South Plaza Street. Admission is free. In what organizers intend to become an annual event, the workshop is brought about by a partnership between the Chamber of Commerce for Greater Brawley, Boys and Girls Club of Imperial Valley and the city of Brawley.
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