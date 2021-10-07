BRAWLEY – A T-Mobile cellphone communications tower proposed at Wiest Field was voted down unanimously Tuesday by the City Council.

Brawley residents have opposed the tower since it first came before the council in March.

Staff Writer Vincent Osuna can be reached at vosuna@ivpressonline.com or 760-337-3442.

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