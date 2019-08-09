Calexico native’s poem takes stage at Sanders rally
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 Karla Cordero

CALEXICO — The city of Calexico took center stage Monday during a campaign rally that 2020 Democratic presidential candidate and Vermont Sen. Bernie Sanders held in Vista.

Prior to his appearance, a member of the local school board read aloud a poem titled “Calexico” that was written by Calexico native and award-winning author Karla Cordero.

Staff Writer Julio Morales can be reached at jmorales@ivpressonline.com or 760-337-3415.

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