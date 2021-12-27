Santa Claus isn’t the only one who had been busy delivering gifts this Christmas. For many local non-profits, the holidays mark a particularly intensive level of outreach due both to a higher volume of donations and a desire to make Christmas special for everyone.

Three of those non-profits — Spread the Love Charity, Brawley Feed the Need and the Salvation Army — recently shared details and images of how members of the community came together to make the season a little brighter for the less fortunate in the Imperial Valley.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.