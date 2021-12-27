Santa Claus isn’t the only one who had been busy delivering gifts this Christmas. For many local non-profits, the holidays mark a particularly intensive level of outreach due both to a higher volume of donations and a desire to make Christmas special for everyone.
Three of those non-profits — Spread the Love Charity, Brawley Feed the Need and the Salvation Army — recently shared details and images of how members of the community came together to make the season a little brighter for the less fortunate in the Imperial Valley.
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