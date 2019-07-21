EL CENTRO — The California Department of Parks and Recreation will be awarding nearly $255 million in Proposition 68 funding by year’s end for parks in underserved communities across California, and the City Council heard the Parks & Recreation Department’s strategy to secure as much as $15.2 million of it.

The council gave the department its blessing to apply for five grants for the current round of Prop. 68 funding. These grants would be for projects at specific parks throughout the city. The projects the city is currently proposing are the Town Square Event Center, Swarthout Sports Complex, Gomez Community Dog Park, Stark Field and McGee Park.

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