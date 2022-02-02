Despite urgency, county misses grant deadline

EL CENTRO – Less than a week after urgently asking the Board of Supervisors to approve the county being a co-applicant for an $18 million state grant for housing the homeless, the Department of Social Services on Monday missed a key application deadline.
Additionally, the project may not require an approval from El Centro mentioned at last week’s board meeting, a senior county official told this newspaper Tuesday afternoon.
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