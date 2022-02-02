Despite urgency, county misses grant deadline
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The county board agreed a week ago to partner with a local developer in securing an $18 million state grant that would have converted some 50 rooms at the Days Inn motel at 611 N. Imperial Ave. in El Centro into apartments for the homeless. However, the Jan. 31 application deadline was missed. IVP FILE PHOTO

EL CENTRO – Less than a week after urgently asking the Board of Supervisors to approve the county being a co-applicant for an $18 million state grant for housing the homeless, the Department of Social Services on Monday missed a key application deadline.

Additionally, the project may not require an approval from El Centro mentioned at last week’s board meeting, a senior county official told this newspaper Tuesday afternoon.

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