Agricultural Commissioner
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The Agricultural Commissioner's office oversees county-funded scholarships for students pursuing careers in farming.

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EL CENTRO--Considering the county scholarship for agriculture students was on the consent agenda—where controversies go to die—for Tuesday’s Board of Supervisors meeting, it may have seemed the issue would meet that fate to no one’s disappointment.

Alas, that was not to be. Instead, the matter seems to have become a two-headed gremlin no more likely to fade from sight than vampires of lore.

Staff Writer Gary Redfern can be reached at gredfern@ivpressonline.com or (760) 337-3415.

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