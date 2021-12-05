El Centro hospital ups anti-COVID measures; Calexico pols want masks back

EL CENTRO – Concern over COVID-19 cases is prompting El Centro Regional Medical Center to take steps to slow the spread and handle an increased patient load, hospital Chief Executive Officer Adolphe Edward reported.
The hospital suspended all patient visitation effective Nov. 30. Meanwhile, it is adding several tents for emergency and in-patient treatment.
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