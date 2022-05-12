Hamby issues rebuttal to IVSJC chair's claims

IID Division 2 Director JB Hamby denies instructing IID staff to cease and delete videos from the Imperial Valley Social Justice Committee candidates forum on April 30. COURTESY PHOTO
EL CENTRO — Imperial Irrigation District Division 2 Director JB Hamby on Wednesday said claims made earlier this week by Marlene Thomas, Imperial Valley Social Justice Committee (IVSJC) chair, are entirely untrue.
He also doubled down on statements he previously made indicating IVSJC does endorse particular candidates and issues over others.
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