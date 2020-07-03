Hospital CEOs address state lawmakers

SACRAMENTO — The chief executives from Imperial County’s two hospitals were among multiple speakers Tuesday who shared their perspectives with state lawmakers regarding how COVID-19 has impacted the state’s border region.
Pioneers Memorial Healthcare District’s Larry Lewis and El Centro Regional Medical Center’s Dr. Adolphe Edward made their brief presentations during a joint hearing held in the state Senate chamber.
kAm%96 :?7@C>2E:@?2= 962C:?8 7@4FD65 @? AF3=:4 962=E9[ :>A24ED @? ?@?\AC@7:ED[ 2?5 E96 677@CED 2?5 ?665D @7 =@42= 8@G6C?>6?ED 2=@?8 E96 3@C56C]k^Am
kAm%96 962C:?8 H2D @C82?:K65 3J $6?] q6? wF6D@[ s\$2? s:68@[ 2?5 E96 $A64:2= r@>>:EE66 @? !2?56>:4 t>6C86?4J #6DA@?D6]k^Am
kAmp =:G6DEC62> @7 {6H:D 2?5 t5H2C5 DA62<:?8 H2D D9@H? @? 2 D4C66? 367@C6 E9@D6 :? 2EE6?52?46 2E E96 $6?2E6 492>36C]k^Am
kAm{6H:D D92C65 9@H !:@?66CD |6>@C:2= w@DA:E2= 6DE23=:D965 2 4@>>2?5 DJDE6> :? 62C=J |2C49 @?46 E96 r2=:7@C?:2 w@DA:E2= pDD@4:2E:@? 6I64FE:G6 3@2C5 @7 5:C64E@CD D6?E 2? FC86?E 2=2C>[ C6BF6DE:?8 9@DA:E2=D E@ 56G6=@A 2 7=6I A=2? 7@C 2 r~'xs A2E:6?E DE@C> DFC86]k^Am
kAmpD A2CE @7 :ED 4@>>2?5 DJDE6>[ !:@?66CD 3682? 4C62E:?8 DA246 :? :ED :?E6?D:G6 42C6 F?:E — >@G:?8 FA 7C@> 6:89E =:46?D65 365D E@ `b 365D[ 2?5 6G6?EF2==J ba 365D]k^Am
kAm%96 9@DA:E2= 2=D@ H6?E 7C@> ah ?682E:G6 2:C DA246 365D E@ dg]k^Am
kAm“%@E2= 365 42A24:EJ C62==J H2D A=2??65 E@ :?4C62D6[ 6DA64:2==J H:E9 E96 A@DD:3:=:EJ @C 4@?E:?86?4:6D @7 6IE6C:@C E6?ED 2?5 D96=E6CD D6E FA[” {6H:D D2:5]k^Am
kAmp=D@ 2D A2CE @7 E96 4@>>2?5 DJDE6>[ !|w DE@AA65 6=64E:G6 DFC86C:6D] %9:D[ 2D H6== 2D E96 DE2E6’D D96=E6C\:?\A=246 @C56C[ C6DF=E65 :? E96 9@DA:E2= D66:?8 2 c_ A6C46?E :>>65:2E6 5C@A :? C6G6?F6D[ 96 D2:5]k^Am
kAm“r=:?:4D H6C6 4FE :? 92=7j 6>6C86?4J C@@>D[ DFC86C:6D 2== 564C62D65 5C2>2E:42==J @G6C?:89E H:E9 E96 D96=E6C\:?\A=246 @C56C[” 96 D2:5]k^Am
kAm%9:D 42D9 4CF?49 2=D@ C6DF=E65 :? D@>6 =2J@77D 62C=J @? 5FC:?8 E96 A2?56>:4]k^Am
kAmpD 6IA64E65[ E96 DFC86 :? r~'xs A2E:6?ED 5:5 4@>6 2C@F?5 6G6?EF2==J]k^Am
kAm{6H:D D2:5 E96 9@DA:E2= 925 :ED 7:CDE r~'xs 42D6 @? |2C49 `e]k^Am
kAm~G6C2== :? |2C49[ !|w 925 ?:?6 r~'xs 25>:DD:@?D] x? pAC:=[ :E 925 a` ?6H 25>:DD:@?D — 2? :?4C62D6 E92E !|ws 6IA64ED 42>6 7C@> E96 t2DE6C 9@=:52J] }@ r~'xs 42D6D H6C6 EC2?D76CC65 7C@> !:@?66CD :? pAC:=[ {6H:D D2:5]k^Am
kAmx? |2J[ !|w 925 ea ?6H 25>:DD:@?D[ 2 DFC86 E96 9@DA:E2= DFDA64ED H2D 7F6=65 3J |@E96C’D s2J 2?5 |6>@C:2= s2J]k^Am
kAm%H6?EJ\6:89E 42D6D H6C6 EC2?D76CC65 :? |2J]k^Am
kAmx? E96 7:CDE ?:?6 52JD @7 yF?6[ !|w 925 23@FE e_ ?6H 42D6D] (9:=6 96 5:5?’E 92G6 2? 6I24E ?F>36C @7 25>:DD:@?D 7@C yF?6[ {6H:D 6DE:>2E65 E92E :E H2D >@C6 E92? f_ 42D6D]k^Am
kAmuC@> yF?6 ` E@ yF?6 ag[ !|w EC2?D76CC65 fe 42D6D]k^Am
kAm“p?5 H6’C6 C:89E ?@H 2?E:4:A2E:?8 2 DEC@?8 A@DD:3:=:EJ E92E E96 u@FCE9 @7 yF=J 4@F=5 C6DF=E :? 6G6? 8C62E6C 4@?E24E 2?5 DAC625 @7 E96 5:D62D6[” {6H:D D2:5]k^Am
kAm{6H:D D2:5 E92E H9:=6 E96 7:?2?4:2= AC6DDFC6D 3C@F89E @? 3J E96 A2?56>:4 92G6 366? >2;@C[ E96 9@DA:E2= 92D 366? 8C62E=J 96=A65 3J rp#t$ p4E 7F?5:?8]k^Am
kAmw6 D2:5 2E E9:D A@:?E E96 9@DA:E2= :D =@@<:?8 2E r~'xs 2D 2 =@?8\E6C> C62=:EJ]k^Am
kAm“(6’C6 A=2??:?8 @? E9:D =6G6= E@ 4@?E:?F6 7@C E96 ?6IE J62C[” 96 D2:5] “(6’C6 8@?6 2H2J 7C@> 2 D9@CE\E6C> DEC2E68J[ 2?5 9@H 5@ H6 H@C< E9C@F89 E9:D 4C:D:D[ E@ E9:D :D @FC ?6H H2J @7 @A6C2E:?8]”k^Am
kAmtr#|r’D t5H2C5 D2:5 E92E 9@DA:E2= D6E FA :ED @A6C2E:@?D 4@>>2?5 46?E6C @? u63] `g] xED 7:CDE r~'xs A2E:6?E 2CC:G65 23@FE |2C49 g]k^Am
kAm“(6 92G6 D66? 2 ?@?\DE@A :?4C62D6 :? 42D6D 2E tr#|r D:?46 E92E 52J[” t5H2C5 D2:5] “x?4=F5:?8 2? :?4C62D6 :? E96 ?F>36C @7 42D6D 4@>:?8 7C@> |6I:4@]”k^Am
kAmt5H2C5 6IA=2:?65 E92E af_[___ &]$] 4:E:K6?D W2>@?8 H9@> 2C6 b_[___ C6E:C65 &]$] >:=:E2CJ G6E6C2?DX =:G6 :? |6I:42=:[ 2D H6== 2D E9@FD2?5D @7 8C66? 42C5 9@=56CD]k^Am
kAm%96C6 2C6 2=D@ e_ >6>36CD @7 E96 tr#|r DE277 W`[`__ DE277 >6>36CD :? E@E2=X H9@ =:G6 :? |6I:42=:[ t5H2C5 ?@E65]k^Am
kAmt5H2C5 D2:5 >2?J @7 E96D6 |6I:42=: C6D:56?ED EC2G6= E@ tr#|r E@ D66< 42C6]k^Am
kAm“tr#|r 5@6D ?@E 2D< A2E:6?ED 23@FE E96:C ?2E:@?2= @C:8:?[ E96:C 6E9?:4:EJ[ D6I @C 6G6? 962=E9 :?DFC2?46 4@G6C286[” 96 D2:5] “p?5 D@ H6 C6?56C E96 42C6 E@ >2?J]”k^Am
kAmtr|#r 92D 925 D6CG65 @G6C H6== a[___ A2E:6?ED D:?46 :ED 7:CDE 42D6D :? |2C49] s2:=J[ E96 9@DA:E2= 92D `__ E@ `ad W@C >@C6[ @? D@>6 52JDX A2E:6?ED 4@>6 E9C@F89 :ED 6>6C86?4J 56A2CE>6?E]k^Am
kAmt5H2C5 ?@E65 E92E @?6 52J :? |2J[ E96 9@DA:E2= 925 >@C6 E92? ed r~'xs A2E:6?ED] (:E9 ``_ A2E:6?ED :? E96 9@DA:E2= :? E@E2=[ E92E >62?D E92E[ @? E92E 52J[ e_ A6C46?E @7 E96 9@DA:E2=’D A2E:6?ED H6C6 r~'xs A@D:E:G6]k^Am
kAm%JA:42==J[ E96 9@DA:E2= 92D 925 E@ EC2?D76C EH@ E@ E9C66 A2E:6?ED 6249 52J 7@C 42C6 E92E :E 4@F=5 ?@E AC@G:56]k^Am
kAm}@H[ tr#|r :D EC2?D76CC:?8 7:G6 E@ `_ A2E:6?ED 52:=J 5F6 E@ E96 24FE6 42C6 E92E :D ?66565 7@C r~'xs]k^Am
kAm“(6 4@F=5 ?@E <66A 255:?8 E@ @FC =:>:E65\42A24:EJ 724:=:EJ[ H9:49 :D 4@?DEC2:?65 3J 3@E9 D:K6 2?5 DE277:?8 =:>:ED[” t5H2C5 D2:5]k^Am
kAmpD:56 7C@> D66:?8 2? :?4C62D6 :? E96 ?F>36C @7 42D6D 4@>:?8 7C@> |6I:4@[ tr#|r 92D 2=D@ D66? 2? :?4C62D6 :? E96 ?F>36C @7 A2E:6?ED 7C@> x>A6C:2= '2==6J]k^Am
kAmt5H2C5 @3D6CG65 4@>>F?:EJ >6>36CD H9@ EC2G6= E@ *F>2[ pC:K][ 2?5 @E96C =@42E:@?D :? E96 C68:@? @7E6? 6?5 FA 4@>:?8 E@ E96 9@DA:E2= H:E9 r~'xs DJ>AE@>D]k^Am
kAmtr#|r =@DE Sa >:==:@? :? u63CF2CJ 562=:?8 H:E9 r~'xs[ 2?5 92D =@DE Sc >:==:@? 6249 >@?E9 D:?46 E96?[ t5H2C5 D2:5]k^Am
kAm“%96 7656C2= rp#t$ p4E 7F?5D 92G6 5C:65 FA 72DE[” 96 D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.