Hospital CEOs address state lawmakers

Chief Executive Officers Larry Lewis (left) and Dr. Adolphe Edward give virtual presentations on Tuesday during a joint hearing at the State Capitol Senate Chamber in Sacramento. COURTESY PHOTO

SACRAMENTO — The chief executives from Imperial County’s two hospitals were among multiple speakers Tuesday who shared their perspectives with state lawmakers regarding how COVID-19 has impacted the state’s border region.

Pioneers Memorial Healthcare District’s Larry Lewis and El Centro Regional Medical Center’s Dr. Adolphe Edward made their brief presentations during a joint hearing held in the state Senate chamber.

Staff Writer Vincent Osuna can be reached at vosuna@ivpressonline.com or 760-337-3442.

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