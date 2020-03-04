IID races to be decided in November
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John Brooks Hamby and his family and friends watch on screen for the preliminary poll results for the Imperial Irrigation Director Division 2 race during Election Night on Tuesday in El Centro. PHOTO VINCENT OSUNA

EL CENTRO — With more than 90 percent of the ballots counted, not including mail-ins and provisionals, District 2 Imperial County Board Supervisor Luis Plancarte leads his challenger Claudia Camarena by well more than 400 votes.

Plancarte, the incumbent and chairman of the board for 2020, was still processing the early results Tuesday night in which he received 1,732 votes to Camarena’s total of 1,262.

Staff Writer Michael Maresh can be reached at mmaresh@ivpressonline.com.

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