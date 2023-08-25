EL CENTRO – On Tuesday, August 22 at their regular meeting the Imperial County Board of Supervisors formally ratified a proclamation declaring Tropical Storm Hilary as a local emergency.
According to a press release from the Imperial County Executive Office, this emergency proclamation was originally put into effect on Saturday, August 20 following the immediate impacts of the storm.
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