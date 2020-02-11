IV Expo announces changes for livestock area
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Brandi Whittle of Brawley FFA guides her steer around the auction arena during the Large Animal Junior Livestock Auction at the California Mid-Winter Fair & Fiesta in Imperial. File Photo VINCENT OSUNA

IMPERIAL — Imperial Valley Expo officials are advising the community to follow certain practices when visiting the livestock area at the upcoming fair to better prevent the potential spread of E. coli.

The recommended practices are not necessarily new rules, but a return to a stricter enforcement of previously adopted rules, said IV Expo Chief Executive Officer Alan Phillips.

Staff Writer Julio Morales can be reached at jmorales@ivpressonline.com or 760-337-3415.

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