Many up bright and early for farmworker parade

CALEXICO — A caravan of more than 50 vehicles paraded through the downtown area here Friday morning as an expression of appreciation toward local farmworkers.
Event organizers George Miranda and Bertha Carreno wanted to provide farmworkers with the kind of praise and recognition that other essential workers have received during the COVID-19 pandemic.
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