Many up bright and early for farmworker parade
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George Miranda, co-organizer of the parade, poses with a sign during the IV Farm Worker Appreciation Parade on Friday in Calexico. PHOTO VINCENT OSUNA

CALEXICO — A caravan of more than 50 vehicles paraded through the downtown area here Friday morning as an expression of appreciation toward local farmworkers.

Event organizers George Miranda and Bertha Carreno wanted to provide farmworkers with the kind of praise and recognition that other essential workers have received during the COVID-19 pandemic.

Many up bright and early for farmworker parade
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A farm worker waves as a caravan of more than 50 vehicles pass by during the IV Farm Worker Appreciation Parade on Friday in Calexico. PHOTO VINCENT OSUNA

Staff Writer Vincent Osuna can be reached at vosuna@ivpressonline.com or 760-337-3442.

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