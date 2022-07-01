Ryan Kelley
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Ryan Kelley. FILE PHOTO

BRAWLEY – If Imperial County District 4 Supervisor Ryan Kelley was gloating early Thursday he had an argument it was for good reason after the county got everything it asked for in the state budget package passed the day before by the Legislature.

Gov. Gavin Newson signed the budget later Thursday.

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