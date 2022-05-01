NILAND — Residents eager to hear updates about the Niland Post Office were presented with a couple options from post office officials during Wednesday’s Northend Action Council town-hall meeting.

Manager of Post Office Operations in San Diego District Frank Lemus said constructing a new facility would take roughly a year to 18 months.

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