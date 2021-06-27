EL CENTRO — Residents still struggling to pay rent because of COVID-19 effects may get an additional reprieve.
Gov. Gavin Newsom and state legislative leaders of both the Senate and the Assembly announced Friday an extension of California’s evictions moratorium and an increase in compensation for it rent relief program.
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