EL CENTRO — Assaults and car thefts recorded this year by the Imperial County Sheriff’s Office are on the rise, while larcenies and other types of theft have been declining, according to crime statistics from ICSO this newspaper obtained through a public information request.
The statistics looked at seven crimes recorded for the department for all of 2018 through the first six months of 2019.
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmpDD2F=ED :?4C62D65 `g]b A6C46?E 7C@> E96 7:CDE D:I >@?E9D @7 a_`g 4@>A2C65 H:E9 E96 D2>6 A6C:@5 E9:D J62C[ 8@:?8 7C@> `ca 2DD2F=ED E@ `eg]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmw@H6G6C[ E96C6 H6C6 `gh 2DD2F=ED 4@>>:EE65 :? E96 =2DE D:I >@?E9D @7 a_`g[ 244@C5:?8 E@ E96 $96C:77’D ~77:46 C6A@CE]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%96 H6C6 ff 76H6C =2C46?:6D @C E967ED 7@C E96 7:CDE D:I >@?E9D @7 a_`h[ 8@:?8 7C@> aba :? y2?F2CJ E9C@F89 yF?6 @7 a_`g E@ `dd :? E96 D2>6 A6C:@5 @7 a_`h] x? E96 =2DE D:I >@?E9D @7 a_`g[ E96C6 H6C6 2?@E96C aaa E967ED]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmqFC8=2C:6D C6>2:?65 C@F89=J E96 D2>6[ 8@:?8 7C@> gb E@ gc 7@C E96 7:CDE D:I >@?E9D @7 E96 J62C] %96C6 H6C6 `fe 3FC8=2C:6D E96 $96C:77’D ~77:46 C6DA@?565 E@ 7@C 2== @7 a_`g]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmx>A6C:2= r@F?EJ $FA6CG:D@C #2J r2DE:==@[ 2 7@C>6C A@=:46 @77:46C[ D2:5 E96 564C62D:?8 ?F>36C @7 E967ED[ E@ 9:>[ 42? 36 E:65 E@ E96 =@H6C F?6>A=@J>6?E C2E6[ H9:49 H2D 6DE:>2E65 2E `g]e A6C46?E :? yF?6]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmw6 D2:5 E96 ?F>36CD E6== 9:> >@C6 A6@A=6 2C6 H@C<:?8 :?DE625 @7 4@>>:EE:?8 4C:>6D E@ 86E >@?6J]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm|@E@C G69:4=6 E967E[ :? 4@>A2C:?8 E96 7:CDE D:I >@?E9D @7 a_`g G6CDFD a_`h[ :?4C62D65 `f]f A6C46?E[ 7C@> cd E@ db] u@C 2== @7 a_`g[ ge G69:4=6D H6C6 DE@=6?]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%96 E9C66 @E96C >2;@C 4C:>6D @7 E96 D6G6? E96 s6A2CE>6?E @7 yFDE:46 EC24<D C67=64ED =:EE=6 492?86]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm#@336C:6D 564=:?65 7C@> 7:G6 :? a_`g E@ E9C66] %96C6 H6C6 `a C@336C:6D 7@C 2== @7 a_`g]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm#2A6D H6C6 FA 7C@> 7:G6 E@ D:I[ 2?5 E96 $96C:77’D ~77:46 =@8865 @?6 9@>:4:56 :? a_`h] xr$~ C64@C565 ?@ 9@>:4:56D :? E96 7:CDE D:I >@?E9D @7 a_`g 367@C6 7:?:D9:?8 E96 J62C H:E9 E9C66]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmr2DE:==@ D2:5 E96 ?F>36CD D9@H x>A6C:2= r@F?EJ 4@>A2C6D 72G@C23=J H:E9 @E96C 4:E:6D :? r2=:7@C?:2] {@D p?86=6D[ 7@C 6I2>A=6[ 96 D2:5[ 86ED 5@K6?D @7 32?< C@336C:6D 6G6CJ J62C[ H9:=6 x>A6C:2= r@F?EJ >:89E 92G6 @?6 @C EH@]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmr2DE:==@[ DA62<:?8 7C@> 9:D E:>6 2D 2 A@=:46 @77:46C[ D2:5 4C:>6D FDF2==J :?4C62D6 2C@F?5 E96 9@=:52JD]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%96 s6A2CE>6?E @7 yFDE:46 EC24<D E96 D6G6? 4C:>6D 6G6CJ J62C[ 2?5 r2DE:==@ D2:5 96 E9:?<D DFA6CG:D@CD D9@F=5 36 AC@G:565 H:E9 E96 ?F>36CD 6G6CJ D@ @7E6?] w6 D2:5 xr$~ 4FCC6?E=J 5@6D ?@E C6A@CE E96 ?F>36CD E@ E96 DFA6CG:D@CD]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm“x E9:?< H6 D9@F=5 2D< E96 D96C:77 E@ 8:G6 FD DE2E:DE:4D @?46 @C EH:46 2 J62C[” 96 D2:5] “|@DE @7 E96 @E96C 56A2CE>6?ED AC@G:56 DE2E:DE:4D]”k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmr2DE:==@ D2:5 96 :?E6?5D E@ E2=< E@ E96 4@F?EJ 6I64FE:G6 @77:46C[ %@?J #@F9@E2D[ E@ D66 :7 E96 DFA6CG:D@CD 42? 86E E96 C6A@CED]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm|6DD286D =67E H:E9 x>A6C:2= r@F?EJ $96C:77 #2J>@?5 {@6C2 H6C6 ?@E C6EFC?65]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.