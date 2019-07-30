EL CENTRO — Assaults and car thefts recorded this year by the Imperial County Sheriff’s Office are on the rise, while larcenies and other types of theft have been declining, according to crime statistics from ICSO this newspaper obtained through a public information request.

The statistics looked at seven crimes recorded for the department for all of 2018 through the first six months of 2019.

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