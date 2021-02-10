Supervisors plan to shake the tree for more vaccines
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EL CENTRO — The Imperial County Board of Supervisors plan to send a letter to Gov. Gavin Newsom for what they feel is an inequitable number of COVID-19 vaccines being allocated to the county.

Besides the low percentage of vaccine doses being sent to the Imperial County Public Health Department, there is no other evidence the county is being singled out.

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