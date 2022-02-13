The taming of the Drew: Aged bridge long a thorn in county’s side

The toxic waters of the New River, a vital power line, the COVID-19 pandemic, Imperial Valley’s scorching summer weather and an aging bridge have combined to create a lingering headache for the county Public Works Department and motorists.
The offending party is a bridge over the fetid river at Drew Road, several miles south of Seeley. It has been closed since 2019.
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