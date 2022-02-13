The taming of the Drew: Aged bridge long a thorn in county’s side
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Drew Road has been closed to through traffic at the New River since 2019 due to an unsafe bridge. Construction of its replacement has been delayed due to multiple factors. PHOTO CORISSA IBARRA

The toxic waters of the New River, a vital power line, the COVID-19 pandemic, Imperial Valley’s scorching summer weather and an aging bridge have combined to create a lingering headache for the county Public Works Department and motorists.

The offending party is a bridge over the fetid river at Drew Road, several miles south of Seeley. It has been closed since 2019.

Staff Writer Gary Redfern can be reached at gredfern@ivpressonline.com or (760) 337-3415.

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