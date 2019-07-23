EL CENTRO — Three workshops have been scheduled in the coming weeks as the Imperial County Board of Supervisors attempts to wring the red ink out of the next budget.
Budget workshops are scheduled for Aug, 20, Aug. 27 and Sept. 10, when the board is expected to vote on the final budget.
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%96 E6?E2E:G6 3F586E AC6D6?E65 E@ E96 DFA6CG:D@CD :? yF?6 H2D 4=@D6 E@ Schg >:==:@?[ H9:49 H2D S`g >:==:@? >@C6 E92? E96 3F586E 2AAC@G65 =2DE J62C]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%96 AC@A@D65 3F586E 4@?D:DED @7 Sa`g]a >:==:@? :? E96 86?6C2= 7F?5[ 2=>@DE Sa`_ >:==:@? 7@C DA64:2= C6G6?F6 2?5 Seh]d >:==:@? :? DA64:2= 7F?5D]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm$FA6CG:D@C #2J r2DE:==@ D2:5 E96 4@F?EJ :D DE:== 92G:?8 3F586E >66E:?8D[ H9:=6 56A2CE>6?E 9625D 2C6 >66E:?8 H:E9 DFA6CG:D@CD :? 2? 2EE6>AE E@ C65F46 E96 567:4:E]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm“(6 <?@H H92E E96 WE6?E2E:G6X 3F586E :D[ 2?5 H6 H:== ECJ E@ DE2J H:E9 E96 8F:56=:?6D H:E9 H92E :D 36:?8 AC@A@D65[” r2DE:==@ D2:5]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%96 DFA6CG:D@CD AC6G:@FD=J 2AAC@G65 2 E9C66\J62C 3F586E >:E:82E:@? A=2? H96C6 G242?4:6D H6C6 7C@K6? E@ D2G6 Se >:==:@?[ 3FE r2DE:==@ A@:?E65 @FE D@>6 G242?E A@D:E:@?D[ 4C62E65 E9C@F89 C6E:C6>6?E 2?5 @E96C C62D@?D[ >:89E 92G6 E@ 36 7:==65]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%9@D6 564:D:@?D[ 96 D2:5[ H:== 36 FA E@ E96 DFA6CG:D@CD]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm“%96 3@2C5 5@6D ?@E H2?E E@ 56G:2E6 7C@> E96 A=2?[” 96 D2:5] “(6 H:== 5@ H92E6G6C :E E2<6D E@ C6249 E92E 8@2=]”k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmqFE E96J >:89E 92G6 E@ 56G:2E6 7C@> E96 A=2? :7 E96 E6?E2E:G6 3F586E C6>2:?D E96 D2>6]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm%96 DFA6CG:D@CD H6C6 E@=5 :? yF?6 E96 E9C66\J62C >:E:82E:@? A=2? H@F=5 ?@H D2G6 E96 4@F?EJ Sc]a >:==:@?]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm“xE’D 2 AC@46DD E92E :D @?8@:?8[” 96 D2:5[ 4@>A2C:?8 :E E@ 2 C@25>2A]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmw6 D2:5 E96 DFA6CG:D@CD C62=:K6 E96J 42??@E CF? E96 4@F?EJ @? 2 567:4:E[ 2?5 $FA6CG:D@C y6DFD t5F2C5@ tD4@32C 92D 366? E96 >@DE G@42= 3@2C5 >6>36C :? 2EE6>AE:?8 E@ >2<6 DFC6 E9:D 5@6D ?@E 92AA6?]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQmr2DE:==@[ H9@ E9:?<D E96 3@2C5 H:== 7:?5 D@=FE:@?D 367@C6 :E G@E6D @? E96 ?6IE 3F586E[ D2:5 6G6CJ J62C :D 5:776C6?E 2?5 E96C6 :D D@>6 65F42E65 8F6DDH@C< :?G@=G65 32D65 @? AC@;64E65 E2I6D 2?5 @E96C C6G6?F6D]k^Am
kA 4=2DDlQq@5JEJA6yQm(9:=6 r2DE:==@ D2:5 E96C6 2C6 3:8 BF6DE:@?D E@ 2?DH6C H:E9 E96 3F586E[ 96 H2D 252>2?E E96C6 D9@F=5 36 ?@ =2J@77D]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.