HOLTVILLE — All parties injured in a Saturday evening collision involving a van carrying members of the Holtville High School volleyball team are out of the hospital and on the mend, the school’s athletic director said Tuesday.

C.J. Johnston said players Madelyn Peña, Abigail Valenzuela and Angela Dizon were not at school Tuesday as they continue to recover from injuries suffered when the school van in which they, an assistant coach and three of their teammates were traveling was broadsided at the intersection of Worthington Road and State Route 111.

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