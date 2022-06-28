110 IN THE SHADE: A Good Place to Bark

Valley reporters have covered the proposed El Centro dog park in wonderful detail. Here I’d like to look at the debate over the park’s funding, the influence of donors, and the ethics involved in a no bid contract.

These issues aren’t exclusive to the City of El Centro. There are lessons here for all cities. I want to be clear. I support the city council’s decision to accept Phil and Elsie Heald’s generous gift of $500,000, and I find the council’s decision making  to be ethical and well aired.

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