THE MEX FACTOR: An anti-democratic decision

A couple of weeks ago, the Imperial Community College District Board of Trustees made a decision that for the community of Calexico and its surroundings represents a step backwards in terms of democracy. The six members of the board of directors were required to replace former Imperial County Democratic Chair Annette González-Buttner on the board, and they decided they will choose her successor. This is despite the fact that at least a couple of Calexico organizations urged college officials to hold an election so that voters can decide who will fill the seat.
The vacancy, in case you don’t recall, was created after González-Buttner was found guilty and sentenced to three years in jail for filing false residency documents when running for her former seat on the Imperial County Office of Education board.
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Adelante Valle Editor Arturo Bojorquez can be reached at
abojorquez@ivpressonline.com or 760-335-4646.
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