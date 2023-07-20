LOCAL'S CORNER: Beating the Heat: High Temperatures in Southern California

For the Imperial Valley the 2023 weather was probably one of the longest cold weathers we ever had. Unfortunately, the fresh and cold breezes left and the sudden heatwave seemed to explode all over southern California.
Southern California is known for its beautiful beaches, vibrant cities and its warm climate. However, in the last few years, places like the Imperial Valley have experienced an increase in high weather temperature. This increase in weather temperature has brought risk for all the residents and visitors not only from the Imperial Valley but all of Southern California. As we face the scorching summer months of 2023, it is crucial to be prepared and educated on how to stay safe and beat the heat. To beat the ring of fire in which we live there are a few things to consider such as the potential consequences of these temperatures, valuable tips to stay cool and protected from the heatwaves.
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