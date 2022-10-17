ROMAN'S WRITINGS: Cherish family, friends, and loved ones while you can

I didn’t want to get this heavy with my Op-Ed topics until much later down the road but sometimes things happen that we can’t foresee.
When I look back on the last few years of my life the thing I hate the most to reflect on is how many people in my life I’ve lost … and this past Wednesday was no exception.
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