Girls basketball roundup: Imperial wins IVL outright; Central shares DL crown

Last week three girls’ CIF Southeastern Conference basketball teams ended their seasons as either a champion or co-champions in the Imperial Valley and Desert Leagues.
The Imperial Tigers under Coach Rich Ponchione claimed the IVL title Thursday night with a thrilling 45-43 win over the visiting Holtville Vikings of Coach Murray Anderson.
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