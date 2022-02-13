Girls basketball roundup: Imperial wins IVL outright; Central shares DL crown
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Imperial guard Xiomara Cardona (24) puts up a shot against Vincent Memorial in a game played Friday night in Imperial. The Tigers defeated the visiting Scots, 64-25. PHOTO TOM BODUS

Last week three girls’ CIF Southeastern Conference basketball teams ended their seasons as either a champion or co-champions in the Imperial Valley and Desert Leagues.

The Imperial Tigers under Coach Rich Ponchione claimed the IVL title Thursday night with a thrilling 45-43 win over the visiting Holtville Vikings of Coach Murray Anderson.

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